Visite libre de la tour du prisonnier, du donjon Saint-Thomas et des caves du château, Château de Gisors, Gisors

Informations pratiques

Visite libre de la tour du prisonnier, du donjon Saint-Thomas et des caves du château 19 et 20 septembre Château de Gisors Eure

Départs des visites toutes les 15 min, 19 pers. max, billet coupe file pour les deux donjons sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Donjon Saint-Thomas, de la Tour du prisonnier et des caves du château.

Samedi et dimanche animations dans le parc toute la journée: Exposition d’art contemporain, animations musicales, concerts, démonstrations de savoirs et savoir-faire d’artisans d’art dans le parc du château, contes avec la présence des hommes-livres et balades contées…

Départs des visites toutes les 15 min, 19 pers. max, billet coupe file sur réservation.

Billets coupe file pour la tour du prisonnier : https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite

Billet coupe file pour le Donjon Saint-Thomas : https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite

Château de Gisors Place Blanmont, 27140 Gisors, France Gisors 27140 Eure Normandie +33232276076 https://www.ville-gisors.fr/chateau [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite »}] [{« link »: « https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite »}] Forteresse militaire à vocation défensive, édifiée dès 1097, sous le règne du deuxième fils de Guillaume le Conquérant, le château de Gisors marque une page majeure de l’histoire médiévale de la Normandie. Cette fortification était destinée à protéger les possessions normandes du roi d’Angleterre face aux velléités du roi de France. Véritable place frontière et verrou oriental de la Normandie, elle s’inscrivait dans une vaste campagne de fortifications de la vallée de l’Epte, limite naturelle entre les deux royaumes.

À l’intérieur de son enceinte de 800 m de long, autrefois protégée par huit tours, découvrez le donjon du château, construit sur une impressionnante motte castrale artificielle de 30 m de haut et 70 m de circonférence. Sous cette motte, découvrez les caves du château qui permettaient d’approvisionner le logis royal. Train : Paris Saint-Lazare / Gisors – Transilien Ligne J. En voiture : De Paris / Cergy (70 km) : Suivre A15 / N14 / D915 / D15b De Rouen (60 km) : Suivre N14 via Fleury-sur-Andelle / Ecouis / D14b De Beauvais (30 km) : Suivre D981 via Auneuil / La Houssoye / Trie-Château De Dieppe (99 km) : Suivre la D154 en direction d’Arques-la-Bataille puis la D915 en direction de Beauvais/Paris/Forges-les-Eaux. Le stationnement est gratuit à Gisors.

Visite libre du Donjon Saint-Thomas, de la Tour du prisonnier et des caves du château.

©Ville de Gisors