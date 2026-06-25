Visite libre de la Tour Prisonnière, La Tour prisonnière et les Souterrains, Cusset

Informations pratiques

Visite libre de la Tour Prisonnière 19 et 20 septembre La Tour prisonnière et les Souterrains Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dernière tour d’artillerie du XVe siècle et ancienne prison, la Tour Prisonnière conserve la mémoire des fortifications de Cusset. Véritable Fabrique d’Imaginaire, elle invite à découvrir son histoire et son exposition 2026 d’arts intitulée « XIII »

La Tour prisonnière et les Souterrains Rue des Fossés de la Tour Prisonnière 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 96 29 17 https://ville-cusset.com https://www.facebook.com/VilledeCusset Derniers vestiges des fortifications érigées à la fin du XVe siècle, sur commande de Louis XI, la Tour Prisonnière et les Souterrains offrent un véritable plongeon dans l’histoire médiévale de Cusset et un lieu d’exploration artistique et ludique du XXIe.

Erigées entre 1476 et 1483 par l’architecte Vauzy de Saint-Martin, les fortifications de Cusset étaient entièrement ceinturées par un vaste fossé alimenté par la rivière le « Sichon ». Quatre portes permettaient l’accès à la ville, munies de pont-levis et de ponts dormants et cinq tours d’artillerie aux nombreux espaces de tirs (meurtrières et canonnières) composaient les éléments de ces fortifications.

A partir du XVIIe siècle, les murailles, devenues inutiles, sont démolies sauf la Tour Notre-Dame transformée en prison depuis le XVIe siècle (ce qui explique son nom actuel de Tour Prisonnière). En parallèle au démantèlement, les fossés sont également comblés, si bien que les galeries basses des portes qui étaient au ras de l’eau des fossés se sont trouvées enterrées. Voici ici « le secret » des souterrains de Cusset…

La visite libre de la Tour Prisonnière vous permettra de poursuivre votre exploration dans l’histoire médiévale et plus encore. Prison du XVIe siècle jusqu’en 1957, elle conserve encore « les stigmates » de son passé carcéral notamment par les écrits laissés par certains prisonniers. Identifiée comme la gardienne de l’histoire de la ville suite aux nombreuses collections exposées de manière permanente et/ou temporaire depuis les années 1980, elle est aujourd’hui devenue un lieu commun au patrimoine, à la création, à la diffusion et au divertissement. Véritable espace de pratiques et d’expériences sensibles, la Tour Prisonnière propose à travers une programmation annuelle renouvelée de pénétrer en quelque sorte dans une « Fabrique d’Imaginaire ».

L’invitation est lancée !

La visite libre de la Tour est jumelée avec la visite guidée des souterrains (Le point de départ des visites guidées est situé à l’accueil de la Tour). Différentes zones de parkings à proximité (rue et parking zone bleu), Pôle intermodal à 400 mètres.

Dernière tour d’artillerie du XVe siècle et ancienne prison, la Tour Prisonnière conserve la mémoire des fortifications de Cusset. Véritable Fabrique d’Imaginaire, elle invite à découvrir son et son…

© Ville de Cusset