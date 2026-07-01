Visite libre de l’abbaye de Graville, Abbaye de Graville, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye de Graville 19 et 20 septembre Abbaye de Graville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Connaissez-vous le plus vieux monument et musée havrais? Ouvert d’avril à octobre il se visite gratuitement et librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine de 13h45 à 18h. Cette année l’abbaye fête ses 100 ans !

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville Cette abbaye, fondée avant la fin du XIe siècle, comprend une abbatiale prolongée par un ensemble claustral. Ravagés pendant les guerres de Religion, les bâtiments conventuels ont été restaurés au long du XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti au centre d’un enclos ovoïde encore bien lisible, identifié comme l’assise foncière d’origine. Le musée de l’abbaye de Graville a été installé à partir de 1926.

Connaissez-vous le plus vieux monument et musée havrais? Ouvert d’avril à octobre il se visite gratuitement et librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine de 13h45 à 18h. Cette fête…

© Laurent Bréard