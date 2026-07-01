Visite libre de l’abri chirurgical, Abri chirurgical, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre de l’abri chirurgical 19 et 20 septembre Abri chirurgical Seine-Maritime

2€, gratuit <12 ans, possibilité de réserver en ligne pour éviter l'attente et acheter des billets préférentiels, réservation à partir du 17/08. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Abri de la défense passive ayant accueilli les blessés lors des bombardements de septembre 1944 sur la ville du Havre, destiné à la chirurgie et aux soins des victimes civiles. Exposition temporaire, reconstitutions et projections.

Ouverture de ce site exceptionnel pour les journées du Patrimoine 2026. Nouvelles mises en scène et photographies avec deux salles commémoratives.

Accès par la grille sous le Funiculaire en face le 93 rue du Docteur Vigné (suivre les panneaux « ABRI CHIRURGICAL »

Réserver de préférence si vous souhaitez venir le dimanche après midi (longue file d’attente).

Pour les réserver en ligne : https://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2026.html

Possibilité d’achat de billets groupés pour visiter plusieurs sites (entre 1 et 4) avec un tarif dégressif

Abri chirurgical 93 rue du docteur Vigné, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2026.html »}] [{« link »: « https://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2026.html »}]

Abri de la défense passive ayant accueilli les blessés lors des bombardements de septembre 1944 sur la ville du Havre, destiné à la chirurgie et aux soins des victimes civiles. Exposition temporaire,…

S. FOUESIL