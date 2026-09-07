Visite libre de l’ancienne collégiale Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Saint-Julien-du-Sault

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne collégiale Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ancienne collégiale Saint-Pierre vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

Érigée au milieu du XIIIe siècle mais fortement endommagée pendant la guerre de Cent Ans, la collégiale fut restaurée au XVIe siècle avec l’intervention de l’architecte Jean Chéreau. Les verrières du XIIIe siècle sont en partie attribuées au maître Isaïe qui avait également œuvré à la Sainte-Chapelle de Paris. Une verrière du XVIe siècle retrace la légende de Saint-Julien. L’orgue de 1568 a été restauré dans sa configuration d’origine, ce qui en fait sa rareté. Les tuyaux de montre ont retrouvé leur polychromie initiale, exemple unique en France à ce jour.

Église Saint-Pierre Place du Général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault, France Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’ancienne collégiale Saint-Pierre vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

© G. Bourras