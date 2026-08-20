Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault, Lavoir de Saint-Julien-du-Sault, Saint-Julien-du-Sault

Informations pratiques

Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault 19 et 20 septembre Lavoir de Saint-Julien-du-Sault Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, qui, selon la légende, jaillit lorsque saint Julien toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle du château de Vauguillain.

Lavoir de Saint-Julien-du-Sault Rue du Bois frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 63 22 95 http://www.stjuliendusault.com Ce lavoir est alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, celle qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle du château de Vauguillain.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, qui, selon la légende, jaillit lorsque saint Julien toucha terre avec son un…

© Francis Boursin