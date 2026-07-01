Visite libre de l’ancienne église des Jésuites, Médiathèque Aveline, Alençon

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne église des Jésuites 19 et 20 septembre Médiathèque Aveline Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La médiathèque Aveline vous invite dans l’ancienne église des Jésuites à admirer de nouveau les magnifiques boiseries du XVIIIe siècle classées au titre des Monuments Historiques et restaurées récemment. Les ouvrages précieux sont désormais conservés en toute sécurité dans ces lambris d’exception, comme depuis la fin du XVIIIe siècle.

Médiathèque Aveline Rue du Collège, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233824600 https://mediatheques.cu-alencon.fr Ancienne église du collège des Jésuites fondé en 1620. Divisée pendant la Révolution par un plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au XVIIIe siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une collection particulière léguée à la ville.

La médiathèque Aveline vous invite dans l’ancienne église des Jésuites à admirer de nouveau les magnifiques boiseries du XVIIIe siècle classées au titre des Monuments Historiques et restaurées Les en…

© Médiathèque de la Communauté Urbaine d’Alençon