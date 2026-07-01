Visite libre de l’ancienne pharmacie Pesche, Ancienne pharmacie Pesche, Alençon

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne pharmacie Pesche 19 et 20 septembre Ancienne pharmacie Pesche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales d’Alençon proposent une ouverture exceptionnelle de l’ancienne pharmacie Pesche, l’un des ensembles les plus remarquables du patrimoine pharmaceutique alençonnais.

Cette visite est rendue possible grâce à l’accord de son propriétaire, Christian Lair, qui a souhaité s’associer à cette opération de valorisation patrimoniale. Organisée par le service des Archives municipales, elle permettra au public de découvrir un lieu habituellement inaccessible, témoin de plusieurs siècles d’histoire des soins et de la pharmacie à Alençon.

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1987, le décor de l’officine a fait l’objet d’une importante campagne de réhabilitation menée en 2018 et 2019 par l’Atelier d’Antan. Cette restauration a permis de restituer toute la richesse de cet ensemble exceptionnel composé de ses boiseries, de ses rayonnages, de sa coupole, son plafond et de sa célèbre salle ovale.

Pour la première fois, les Archives municipales y présentent une sélection de documents d’archives, photographies et objets issus des collections patrimoniales de la Ville. Cette présentation retrace l’histoire de la pharmacie, de ses propriétaires successifs et de l’évolution du métier de pharmacien du XIXe au XXe siècle.

Cette visite constitue une occasion rare de découvrir un patrimoine préservé, récemment restauré et exceptionnellement ouvert au public.

Ancienne pharmacie Pesche 66 rue aux Sieurs, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales d’Alençon proposent une ouverture exceptionnelle de l’ancienne pharmacie Pesche, l’un des ensembles les plus remarquables…

©archives municipales d’Alençon