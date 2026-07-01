Visite libre de l’ancienne salle des machines de la Vermicellerie, Hôtel Mercure, Albi

Informations pratiques

Visite libre de l’ancienne salle des machines de la Vermicellerie 19 et 20 septembre Hôtel Mercure Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Située dans les sous-sols de l’hôtel Mercure, l’ancienne salle des machines de la vermicellerie d’Albi vous invite à une déambulation insolite.

Si les machines ne sont plus présentes, le lieu conserve les vestiges d’une ancienne fontaine ainsi que certains mécanismes des anciens moulins. Profitez également d’une vue imprenable sur la cité épiscopale d’Albi.

Hôtel Mercure 41 bis rue porta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 5 63 47 66 66 C’est un ancien moulin à eau de 1770 ayant servi de fabrique de pâtes pour la marque SOLEIL. Ce bâtiment qui abrite actuellement l’hôtel « Mercure Albi Bastides » vous fascinera par son porche et sa façade en briques, classés monument historique. Nous vous ouvrons les sous sol de l’ancienne usine ou se trouvait les machines. c’est au 41 bis rue porta, parking « Arnaud Beltrame » à proximité

Situé dans les sous-sols de l’hôtel Mercure, venez déambuler dans l’ancienne salle des machines de la « Vermicellerie » d’Albi (les machines ne sont plus présentes), entre les vestiges d’une vieille et…

Thomas GOURREAU©