visite libre de l’arboretum, Jardin Arboretum d’Ilex, Meung-sur-Loire

visite libre de l’arboretum 6 et 7 juin Jardin Arboretum d’Ilex Loiret

adulte 7€ – Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin arboretum d’ilex est composé de milliers de plantes différentes, notamment des houx. Les couleurs y sont très variées avec de nombreux tons de vert différent. Beaucoup de forme de feuillages. Les cours d’eau donnent également de belles perspectives et de nombreuses plantes reflètent sur l’eau.

Jardin Arboretum d’Ilex La Nivelle 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 95 37 70 http://www.jardinarboretumdilex.com Le Jardin Arborétum d’Ilex est un site unique en région Centre Val de Loire et en France.

Ce jardin est un conservatoire exceptionnel par sa valeur botanique et son esthétique comprenant notamment 4 collections nationales inscrites au CCVS . 450 variétés d’Ilex (houx) côtoient une collection d’hostas opulentes, d’astilbes graciles et de clématites multicolores.

De nombreuses autres plantes rares ont été plantées depuis près de 30 ans dans ce marais aménagé au Moyen Âge, pour donner à ce site à la fois une valeur botanique mais aussi un charme qui permet au visiteur de s’accorder une échappée dépaysante.

Le jardin trouve tout son charme et sa particularité avec les nombreux canaux des Mauves qui serpentent au milieu d’ilots plantés. Par A10 sortie Meung sur loire – sur N152 prendre direction La Nivelle puis suivre fléchage

Le jardin arboretum d’ilex est composé de milliers de plantes différentes, notamment des houx. Les couleurs y sont très variées avec de nombreux tons de vert différent. Beaucoup de forme de Les cours…

©Stéphane Chassine