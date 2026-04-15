Visite libre de L’Atelier Rodin, Musée Rodin, Paris

Visite libre de L’Atelier Rodin Samedi 23 mai, 18h30 Musée Rodin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, et dans le cadre du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, le musée Rodin propose de (re)découvrir ses collections au rythme d’une programmation riche et festive mettant à l’honneur le Mexique. Cet événement célèbrera également la plus récente édition de ’ d’Auguste Rodin, exposée au Mexique depuis mai 2016.

Dédié à la découverte de la sculpture par la pratique, L’Atelier Rodin vous invite à prendre part à ses nombreuses activités en libre accès pour favoriser une exploration sensible et intuitive de l’univers d’Auguste Rodin et d’un atelier de sculpture.

Recommandé pour les enfants de 3 à 12 ans, L’Atelier Rodin s’adresse aussi aux tout-petits (6-24 mois) en proposant un espace sensoriel dédié.

Musée Rodin 77 Rue de Varenne, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 0144186110 https://www.musee-rodin.fr Outre les grandes œuvres du jardin le le « Penseur », la « Porte de l’enfer », « Balzac », les « Bourgeois de Calais », près de 500 sculptures de Rodin ans l’enceinte du musée, œuvres de toutes les périodes et de tous les matériaux : marbre, pierre, bronze, plâtre, cire, terre cuite, pâte de verre, céramique, mais aussi peintures, aquarelles, dessins, gravures. Quelques peintures (Monet, Renoir, Van Gogh) et œuvres diverses provenant de la collection personnelle de Rodin. Métro : Varenne (ligne 13) ou Invalides (ligne 13, ligne 8). RER : Invalides (ligne C). Bus : 69, 82, 87, 92. Vélib’ : 9 boulevard des Invalides. Stationnement : Boulevard des Invalides.

Visite libre

Atelier Rodin 2026 © création: Jade Favre-Nicolin ; conception graphique: integral designers ∫