Visite libre de l’église de la Trinité, Angers, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Laiterie 49100 Angers · Angers
Informations pratiques
Visite libre de l’église de la Trinité, Angers Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite libre à la Trinité
Possibilité de questionner le guide présent et de découvrir la crypte par petits groupes (18 personnes maxi).
Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings
Visite libre à la Trinité
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