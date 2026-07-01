Visite libre de l’église, Église Saint-André, Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-André Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine, la commune de Livarot-Pays d’Auge a décidé d’ouvrir au public 10 de ces églises, patrimoine remarquable à redécouvrir.

La liste des églises à visiter est la suivante : église de Auquainville, église de Notre-Dame-de-Courson, églisé de Préau-St-Sébastien, église de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, l’église de Heurtevent, l’église des Autels-Saint-Bazile, l’église de St-Ouen-le-Houx, l’église de la Croupte, l’église de Cerqueux et l’église de Le Mesnil-Durand.

Église Saint-André Le Mesnil-Durand, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie

A l’occasion des journées du patrimoine, la commune de Livarot-Pays d’Auge a décidé d’ouvrir au public 10 de ces églises, patrimoine remarquable à redécouvrir.

©Service communication – Livarot-Pays d’Auge