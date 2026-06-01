Visite libre de l’église, Eglise Saint-Julien, Caen

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église avec diaporama silencieux projeté en continu sur l’histoire du monument depuis ses débuts.

Le public est aussi invité à monter à la tribune où il pourra découvrir (non-stop) le fonctionnement, l’histoire et le rôle d’un orgue, à la console, avec démonstrations aux claviers par l’organiste, et à l’intérieur du buffet où les spectateurs pourront voir toute la mécanique en mouvement.

Un diaporama sur l’orgue sera présenté à 15h avec places assises dans la nef.

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 06 61 78 10 51 Visite et découverte d’un grand orgue (sa console, et l’intérieur de son buffet) avec explications et exemples aux claviers, par l’organiste. Accessible par tram et bus. Rampe d’accès dans l’église et parking pour les handicapés.

Visite libre de l’église avec diaporama silencieux projeté en continu sur l’histoire du monument depuis ses débuts.

©mchureau