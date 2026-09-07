Visite libre de l’église, Eglise Saint-Martin, Guilly
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Guilly
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Initialement oratoire carolingien, fondé probablement par les moines de Fleury, ce sanctuaire remanié au fil des siècles, est doté d’un impressionnant caquetoire, l’un des plus vastes de la région.
Fiche visite à disposition.
Eglise Saint-Martin 6 rue des Écoles, 45600 Guilly Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Guilly, charmant village en bord de Loire. Parking
Initialement oratoire carolingien, fondé probablement par les moines de Fleury, ce sanctuaire remanié au fil des siècles, est doté d’un impressionnant caquetoire, l’un des plus vastes de la région.
©Communauté de communes du Val de Sully
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