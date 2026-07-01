Visite libre de l’église, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une église moderne, influencée par l’époque, et atypique.

Eglise voulue par un curé obstiné, visonnaire dès 1935 soutenu par une communauté de paroissiens qui concrétisent enfin leur voeux en mai 1965, par cette nouvelle église, pour ce quartier et leurs habitants.

Visite libre de l’église avec :

Feuillet support sur cette « Oeuvre totale » (Batiment, Mobilier, Vitraux) de René Déchenaud Architecte (de la reconstruction)+Artiste (beaux Arts)

Témoignage Vidéo d’un peu plus de 3 min du dessinateur, (93 ans en 2026), de René Dechenaud ayant participé au projet et chantier, ainsi qu’aux vitraux

Église Sainte-Jeanne-d’Arc 12 Rue de Bayonvillers, 76620 Le Havre, France Le Havre 76620 Tourneville Seine-Maritime Normandie https://havraisdire2.canalblog.com/2026/04/le-val-soleil-l-eglise-jeanne-d-arc-et-la-ferme-du-vornier.html Vers 1955-1960, la ville du Havre voit sa population sensiblement augmenter. Le quartier de Sanvic atteint plus de 10 000 habitants vers 1960. Un ensemble d’immeubles collectifs en barre est élevé, le long de la large avenue de la Cavée Verte puis, entre 1963 et 1965 ; l’église Sainte-Jeanne-dArc est édifiée par René Dechenaud sur une butte gazonnée. Elle se compose d’un grand volume de plan carré, à la toiture incurvée, d’annexes en sous-sol et d’un parking souterrain. Le clocher prévu n’a pas été réalisé, un simple beffroi a été ajouté ultérieurement. L’intérieur présente de larges baies rectangulaires à vitraux colorés et un mobilier aux formes épurées, soulignées par la voûte aux fermes courbes, sans doute sous l’influence de Le Corbusier. La présence du narthex, traité en hall d’accueil, ouvrant sur le baptistère et la librairie, ou celle des salles de réunion, s’inscrit dans une volonté autant sociale que religieuse. Bus C5-C1-C6 arrêt Bayonvilliers, parking place Bayonvilliers, accès PMR dépose sur le parvis de l’église devant le porche

Une église moderne, influencée par l’époque, et atypique.

©Eric Bouin – (6jan26)