Visite libre de l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

Informations pratiques

Visite libre de l’église médiévale d’Hermeray 19 et 20 septembre Église St Germain d’Auxerre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de cette église médiévale 11ème siècle et suivants, comprenant notamment une charpente et des fonts baptismaux classés MH.

Église St Germain d’Auxerre 11 rue de l’Église 78125 Hermeray Hermeray 78125 Yvelines Île-de-France 0681313570 https://hermeray.fr/vie-culturelle-et-associative/evenements Église médiévale présence de parkings

Visite libre

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