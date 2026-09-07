Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption de Lacam d’Ourcet, Sousceyrac-en-Quercy
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption de Lacam d'Ourcet · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption de Lacam d’Ourcet Lot
Gratuit. Renseignements au 05.65.33.00.82 (mairie).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Église Notre-Dame de l’Assomption de lacam d’Ourcet
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.
Église Notre-Dame de l’Assomption de Lacam d’Ourcet D25, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lacam-d’Ourcet Lot Occitanie Avant la Révolution française, l’église était le siège d’un archiprêtre, ce qui pourrait expliquer la taille impressionnante de cette construction. Il est probable qu’à l’emplacement actuel de l’église se trouvait un ensemble architectural comprenant une église, un château et une tour de guet, destiné à protéger le village et à contrôler le passage entre la vallée d’Aure et la vallée du Louron par le col d’Azet.
Le bâtiment a été officiellement inscrit au titre de Monuments historiques, le 6 décembre 1995.
⛪ Église Notre-Dame de l’Assomption de lacam d’Ourcet
© PAH Cauvaldor
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