Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie, Église Saint-Julien de Lamativie, Sousceyrac-en-Quercy

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie 19 et 20 septembre Église Saint-Julien de Lamativie Lot

Gratuit. Renseignements : 05.65.33.00.82 (mairie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église du hameau de Lamativie à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Julien de Lamativie D25, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lamativie Lot Occitanie

Venez découvrir cette église du hameau de Lamativie dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

©Corentin Tauran 46 – wikipédia