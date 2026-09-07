Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie, Église Saint-Julien de Lamativie, Sousceyrac-en-Quercy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien de Lamativie · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie 19 et 20 septembre Église Saint-Julien de Lamativie Lot
Gratuit. Renseignements : 05.65.33.00.82 (mairie).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’église du hameau de Lamativie à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Église Saint-Julien de Lamativie D25, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lamativie Lot Occitanie
Venez découvrir cette église du hameau de Lamativie dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
©Corentin Tauran 46 – wikipédia
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