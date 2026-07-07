Visite libre de l’église Notre-Dame-du-Rosaire, Église Notre-Dame-du-Rosaire, Rezé

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame-du-Rosaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-du-Rosaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Édifiée en 1960 par l’architecte Jean Rouquet, disciple de Le Corbusier, l’église Notre-Dame-du-Rosaire est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » pour son modernisme.

Ses pans inclinés, ses murs obliques et sa charpente innovante en bois lamellé-collé dessinent un volume sobre et épuré pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes !

Église Notre-Dame-du-Rosaire 36 rue Alsace-Lorraine, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire L’église Notre-Dame-du-Rosaire se fait discrète dans le paysage du quartier Pont-Rousseau depuis sa construction dans les années 1960. D’apparence sobre et épurée, cet édifice religieux d’un grand modernisme pour son temps est l’œuvre de l’architecte Jean Rouquet. Accès : Tram 2 et 3 (Pont-Rousseau/Martyrs), Bus C4 et 38 (Pont-Rousseau/Martyrs)

Édifiée en 1960 par l’architecte Jean Rouquet, disciple de Le Corbusier, l’église Notre-Dame-du-Rosaire est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » pour son modernisme.

© Archives municipales de Rezé