Visite libre de l’église Saint-Alpin, Église Saint-Alpin, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Alpin 19 et 20 septembre Église Saint-Alpin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Accolée aux demeures environnantes, en plein cœur du quartier marchand, l’église Saint-Alpin est édifiée à la fin du XIIème siècle.

A son époque peinte à l’intérieur comme à l’extérieur, partez à la recherche des traces de polychromie couleurs ocre-jaune et ocre-rouge, remises à l’honneur dans les années 2000.

Lors d’une déambulation en totale autonomie, laissez-vous guider par l’application gratuite « ID Vizit » et admirer ses verrières en grisailles, sa voûte Renaissance et ses arceaux géminés.

Église Saint-Alpin Rue Saint-Alpin, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326651789 https://www.chalons-tourisme.com/mon-sejour/patrimoine-visites-et-culture/eglise-saint-alpin-chalons-en-champagne-fr-3091606/ Elle présente toutes les grandes phases de l’art du Moyen Âge, depuis l’époque romano-ogivale jusqu’à la Renaissance. Elle est également le seul exemple châlonnais des riches ornementations de la Renaissance. Au XIXe siècle, le quartier marchand du centre-ville comprend une chapelle dédiée à saint André. Vers 1160-1170, on décide de la transformer en église paroissiale consacrée à saint Alpin, évêque de Châlons. De cette époque, il reste la nef et la partie centrale du portail. A la fin du Moyen Âge, les riches marchands de la paroisse font édifier un clocher et un chœur à déambulatoire percé de grandes fenêtres garnies de splendides verrières colorées. Au XVIe siècle, on ajoute, sur toute la longueur du bas-côté sud, une série de chapelles qui conservent encore aujourd’hui un ensemble remarquable de vitraux en grisaille (sans emploi de verre de couleur).

Accolée aux demeures environnantes, en plein cœur du quartier marchand, l’église Saint-Alpin est édifiée à la fin du XIIème siècle.

© Ville de Châlons