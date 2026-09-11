Visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux, Église Saint-Bruno-les-Chartreux, Lyon

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Bruno les Chartreux 19 et 20 septembre Église Saint-Bruno-les-Chartreux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Splendeur du baroque, monument historique entièrement restauré, l’église Saint-Bruno contient de nombreuses œuvres d’art classées, notamment un exceptionnel et unique baldaquin avec ses draperies en tissu stuqué.

Église Saint-Bruno-les-Chartreux Rue Pierre Dupont, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478284168 https://paroissesaintbrunolyon.fr En 1733, F. Delamonce éleve le dôme. Soufflot termine les travaux. Au XIXe siècle, Sainte-Marie-Perrin réalise la façade d’entrée.

Splendeur du baroque, monument historique entièrement restauré, l’église Saint-Bruno contient de nombreuses œuvres d’art classées, notamment un exceptionnel et unique baldaquin avec ses draperies en…

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