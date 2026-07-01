Visite libre de l’église Saint-Denis à Montpellier, Église Saint-Denis, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Denis à Montpellier 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Denis de Montpellier.

Plusieurs panneaux permettront aux visiteurs de retracer l’histoire de cet édifice et d’en comprendre les grandes étapes.

Église Saint-Denis Cours Gambetta, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467926607 http://cathedrale-montpellier.fr/leglise-saint-denis Une première église existait, à un emplacement différent de celle-ci. L’église actuelle aurait été commencée entre 1720 et 1730. En 1834, un projet d’agrandissement comprend la construction de la chapelle du Sacré Cœur et de celle de la Vierge ; deux chapelles pour messes basses sur les bas-côtés ; les bas-côtés ; les chapelles des fonts baptismaux ; le ravalement de la façade principale ; la galerie sur les bas-côtés et la sacristie ainsi que la porte sur la route de Toulouse. L’église est de plan en croix latine avec chevet plat. Les voûtes en berceau sont ornées de peinture. Des motifs en stuc peint ornent certaines parties du vaisseau. La seule partie ancienne conservée avant les travaux XIXe siècle, doit être la partie centrale de la façade sur l’entrée. Celle-ci se compose d’un ordre ionique couronné par un fronton. La frise de l’entablement est bombée suivant une mode très répandue dans la région. Une fenêtre en arc surbaissé surmonte la porte en plein cintre de l’entrée. Des tables saillantes ornent les espaces entre les pilastres qui se retournent aux angles.

Visite de l’église. Plusieurs panneaux permettront aux visiteurs de suivre l’histoire de cette église.

©paroisse cathédrale