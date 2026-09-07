Visite libre de l’église Saint-Etienne de Calviac, Église Saint-Étienne de Calviac, Sousceyrac-en-Quercy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Étienne de Calviac · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Etienne de Calviac 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne de Calviac Lot
Gratuit. Renseignements au 05.65.33.00.82 (Calviac)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
⛪ Église Saint-Étienne – Calviac
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.
Église Saint-Étienne de Calviac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Calviac Lot Occitanie L’église de Sousceyrac-en-Quercy est un trésor architectural. Malgré sa petite paroisse, elle se distingue par sa taille imposante et sa beauté rustique de style roman. À l’extérieur, on peut admirer son chevet plat, un portail néo-classique et un clocher-à-peigne.
À l’intérieur, l’église présente un mélange harmonieux de styles gothique, roman et même une touche de « non-style » rappelant le baroque. On y trouve des éléments intégrés, principalement dans les chapelles et la nef, provenant de l’église antérieure dont la datation est complexe.
L’église de Sousceyrac-en-Quercy est donc un témoignage architectural unique, où différents styles se rencontrent pour créer une atmosphère singulière et fascinante.
⛪ Église Saint-Étienne – Calviac
© PAH Cauvaldor
À voir aussi à Sousceyrac-en-Quercy (Lot)
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin Sousceyrac, Sousceyrac-en-Quercy 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Julien de Lamativie, Église Saint-Julien de Lamativie, Sousceyrac-en-Quercy 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption de Lacam d’Ourcet, Sousceyrac-en-Quercy 19 septembre 2026
- Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy 20 septembre 2026
- Festival Résurgence X exposition itinérante et pédagogique Sur les pas de Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy 9 novembre 2026