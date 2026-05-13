Visite libre de l’église Saint-Jean, Église Saint-Jean, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Jean 19 et 20 septembre Église Saint-Jean Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’origine bâtie par l’évêque Memmie à l’extérieur des murs de la ville, l’église Saint-Jean-Baptiste en est aujourd’hui un monument incontournable.
Venez découvrir ou redécouvrir l’église Saint-Jean, la plus ancienne église de Châlons et admirer sa nef romane de la fin du XIème siècle et son chœur gothique, ses larges fenêtres et son orgue.
Église Saint-Jean 5 Rue de la Charrière, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326651789 https://www.chalons-tourisme.com/mon-sejour/patrimoine-visites-et-culture/eglise-saint-jean-chalons-en-champagne-fr-3091637/ C’est la plus ancienne église de Châlons avec sa nef romane de la fin du 11e siècle. Elle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Sa forme est originale car le transept est double, le chevet est plat et il n’y a pas de déambulation. Elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. En 1603, une tour est élevée au-dessus de la croisée du transept. Fortement ravagée lors des guerres de la Révolution et de l’Empire, l’église est restaurée grâce à la générosité de ses paroissiens, au 19e siècle. Elle a été classée en 1862. Parmi les curiosités : reliques et statues en bois polychrome de deux saints, évêques de Châlons : saint Elaphe et saint Lumier, deux tableaux : Saint Sébastien donné en 1652 à la Chapelle des Arbalétriers et Couronnement de la Vierge (17e siècle) et alles funéraires (13e et 14e siècles)
A l’origine bâtie par l’évêque Memmie à l’extérieur des murs de la ville, l’église Saint-Jean-Baptiste en est aujourd’hui un monument incontournable.
© Ville de Châlons
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