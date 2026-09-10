Visite libre de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Laurent 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Laurent récemment restaurée bénéficie d’un riche patrimoine, à savoir, décors, vitraux, peintures et sculptures.

Des dépliants, disponibles à l’entrée, permettent d’apprécier l’édifice et ses atouts.

Église Saint-Laurent Place de l’Eglise, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 0325398105 http://www.cathotroyes.fr

L’église Saint-Laurent récemment restaurée bénéficie d’un riche patrimoine = décors, vitraux, peintures et sculptures.

©Jimmy Lepoix OTNVS