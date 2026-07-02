Visite libre de l’église Saint-Matthieu, Église Saint-Matthieu, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Matthieu 19 et 20 septembre Église Saint-Matthieu Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Matthieu et son riche mobilier lors d’une visite consacrée à l’histoire et aux éléments remarquables de cet édifice.

Église Saint-Matthieu 5 Rue Germain, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.cathedrale-montpellier.fr/leglise-saint-matthieu Édifice reconstruit de 1624 à 1627. Façade transformée par Joseph Boué dans un style néo-classique austère en 1829. Clochetons en façade datés de 1804 et 1900.

Visite de l’église Saint Matthieu et de son riche mobilier.

©paroissecathédrale