Visite libre de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Rezé

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Paul Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Paul Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez cet édifice incontournable du quartier Pont-Rousseau, qu’il domine du haut de sa flèche.

Édifiée au milieu du 19e siècle avec la création d’une nouvelle paroisse, l’église Saint-Paul se caractérise par son style d’inspiration médiévale, mêlant influences gothiques et romanes.

Son orgue de 1880, entièrement reconstruit en 1996 avec ses centaines de tuyaux, est également un instrument réputé.

Organisé par la Paroisse Saint-Paul/Notre-Dame-du-Rosaire

Église Saint-Paul Place Roger Salengro, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire L’église paroissiale Saint-Paul est un édifice incontournable du quartier Pont-Rousseau. Édifiée au milieu du 19e siècle, elle a permis d’accueillir les fidèles de ce quartier alors en pleine croissance, tout en faisant écho au Moyen Âge par son style néogothique. Accès : Bus C4 (Saint-Paul/Salengro)

Découvrez cet édifice incontournable du quartier Pont-Rousseau, qu’il domine du haut de sa flèche.

© Ville de Rezé