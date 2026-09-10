Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Autoire

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot

Gratuit. Renseignements auprès de la mairie : 05.65.38.05.26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)

Venez découvrir cette superbe église datant de la fin du 11e siècle, témoin précieux du patrimoine roman.

Église Saint-Pierre 9 Chemin des Sources 46400 Autoire Autoire 46400 Lot Occitanie

⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)

© Autoire – Eglise Saint-Pierre