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Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Autoire

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Autoire

Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Autoire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
9 Chemin des Sources 46400 Autoire
Ville
46400 Autoire
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Renseignements auprès de la mairie : 05.65.38.05.26

Visite libre de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot

Gratuit. Renseignements auprès de la mairie : 05.65.38.05.26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)

Venez découvrir cette superbe église datant de la fin du 11e siècle, témoin précieux du patrimoine roman.

Église Saint-Pierre 9 Chemin des Sources 46400 Autoire Autoire 46400 Lot Occitanie
⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)

© Autoire – Eglise Saint-Pierre

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