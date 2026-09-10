AGENDA · Autoire
Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Autoire
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Autoire
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Lot
Gratuit. Renseignements auprès de la mairie : 05.65.38.05.26
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)
Venez découvrir cette superbe église datant de la fin du 11e siècle, témoin précieux du patrimoine roman.
Église Saint-Pierre 9 Chemin des Sources 46400 Autoire Autoire 46400 Lot Occitanie
⛪ Visite de l’église (fin du XIe siècle)
© Autoire – Eglise Saint-Pierre
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