Visite libre de l’église Sainte-Eulalie à Montpellier, Église Sainte-Eulalie, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Eulalie · Montpellier
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Eulalie à Montpellier 19 et 20 septembre Église Sainte-Eulalie Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez librement l’église Sainte-Eulalie, avec la possibilité de poser vos questions sur place.
Des panneaux explicatifs permettront de mieux comprendre l’histoire de cet édifice.
Église Sainte-Eulalie Rue de la Merci, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467660412 https://www.cathedrale-montpellier.fr/leglise-sainte-eulalie
Ouverture de l’église Sainte Eulalie avec possibilité de poser des questions. Panneaux explicatifs de l’histoire de cette église.
©GVdH
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