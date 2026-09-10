Visite libre de l’église St Malo, Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves, Cornillé-les-Caves

Informations pratiques

Visite libre de l’église St Malo 19 et 20 septembre Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un premier édifice fût bâti au XIIe siècle et détruit en 1893 (trop vétuste). L’’actuelle église située au cœur d’un village de charme, fut construite en 1890 d’après les plans de l’architecte Beignet. De style néogothique angevin et dédiée à Saint-Malo, un des évangélisateurs de la Bretagne.

Eglise Saint Malo Cornillé Les Caves Rue du Ronceray cornillé les caves Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Un premier édifice fût bâti au XIIe siècle et détruit en 1893 (trop vétuste). L’’actuelle église située au cœur d’un village de charme, fut construite en 1890 d’après les plans de l’architecte De et…

Laura Bellanger