Visite libre de l’église St-Pierre de Boursay, Église Saint-Pierre, Boursay

Informations pratiques

Visite libre de l’église St-Pierre de Boursay 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Pierre de Boursay. Admirez les peintures murales datant du XIVᵉ siècle, les sculptures du XVIIᵉ siècle et les retables peints du XVIIIᵉ siècle.

Église Saint-Pierre Place de l’Église, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Église primitive du XIIe siècle, modifiée aux XVe et XVIe siècles. L’église Saint-Pierre au cœur de la vallée de la Grenne, abrite des peintures murales au revers de la façade (fin XIVème ). Découvertes à partir de 1950 par Suzanne Trocmé. Elle accueille depuis 25 ans une sculpture monumentale d’Elsa genèse : Mater Magna qui symbolise la réconciliatrice universelle, dans la multiplicité des religions.

Au revers de la façade, un ensemble de peintures murales (fin XIVe ou début XVe siècle) a été découvert en 1895. Elles ont été dégagées et étudiées par Suzanne Trocmé à partir de 1950.

L’église accueille également la sculpture monumentale d’Elsa Genèse, Mater Magna, mère universelle. Commencée en 1988 et terminée en 1991, elle a été dressée sur son socle en 1992 avec l’aide du charpentier et des habitants de Boursay. L’artiste fut soutenue dans sa démarche par l’UNESCO. Il s’agit de son œuvre majeure.

Venez découvrir l’église Saint-Pierre de Boursay. Admirez les peintures murales datant du ᵉ siècle, les sculptures du XVIIᵉ siècle et les retables peints du XVIIIᵉ siècle.

mairie de boursay