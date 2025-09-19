Visite libre de l’Espace Niemeyer, Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris

Informations pratiques

Visite libre de l’Espace Niemeyer 19 et 20 septembre Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris

Entrée libre de 10h00-18h00 (dernières entrées 17h00) / 3 € les tickets pour le toit-terrasse / Conditions d’accès sur notre site internet et nos réseaux sociaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Espace Niemeyer vous ouvre une nouvelle fois ses portes pour un week-end exceptionnel de découverte.

Venez explorer l’univers architectural imaginé par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer et parcourir librement les espaces emblématiques de ce lieu unique au cœur du 19ᵉ arrondissement de Paris.

Tout au long du week-end, profitez d’une programmation variée mêlant visites, projections, rencontres et conférences dédiées à l’histoire du bâtiment, à son architecture singulière et à ceux qui le font vivre aujourd’hui.

Pour seulement 3 € par personne, accédez au toit-terrasse et admirez une vue panoramique exceptionnelle sur Paris et ses monuments emblématiques. Vous pourrez également y découvrir un aspect méconnu du site : les ruches installées sur le toit et leurs fascinantes habitantes les abeilles.

Dates et horaires

Samedi 19 septembre 2025 : 10h00 – 18h00

Dimanche 20 septembre 2025 : 10h00 – 18h00

Dernières entrées à 17h00

Visite : Durant votre visite, vous pourrez découvrir une exposition de l’artiste Babi Badalov, assister à des projections retraçant l’histoire du bâtiment et profiter de nombreuses autres surprises qui vous seront proposées tout au long du parcours.

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France http://espace-niemeyer.fr/ Le siège du parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris. Bâtiment pas Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984). Métro ligne 2 – arrêt Colonel Fabien

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Espace Niemeyer vous ouvre une nouvelle fois ses portes pour un week-end exceptionnel de découverte.

©Jérémie Léon