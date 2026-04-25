Visite libre de l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret, Espace patrimoine – Hôtel Demoret, Moulins

Visite libre de l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret Samedi 23 mai, 20h00 Espace patrimoine – Hôtel Demoret Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit des musées, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir le Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à l’Hôtel Demoret et ainsi que la chapelle de la Visitation le samedi 23 mai.

À l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret, accédez librement à l’exposition de maquettes d’hôtels particuliers et de plansreliefs de la ville de Moulins ainsi qu’à l’exposition temporaire réalisée par le musée de la Visitation et la Ville de Moulins.

Le petit + : Profitez de départs de visites guidées pour découvrir l’exposition temporaire avec un guide-conférencier !

Espace patrimoine – Hôtel Demoret 83 rue d’Allier, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 48 01 36 https://www.agglo-moulins.fr/services-equipements/espace-patrimoine.html CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Situé dans l’hôtel Demoret, un hôtel particulier du XVᵉ siècle, l’Espace patrimoine retrace l’évolution de la ville de Moulins du XVIᵉ au XXIᵉ siècle grâce à des plans-reliefs, des maquettes ludiques et de nombreuses publications mises à disposition. Partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville de Moulins !

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit des musées, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir le Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à l’Hôtel Demoret et ainsi que …

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