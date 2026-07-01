Visite libre de l’espace Rozanoff, musée de la Base aérienne de Mont-de-Marsan, Espace patrimonial Rozanoff, Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Espace patrimonial Rozanoff · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Visite libre de l’espace Rozanoff, musée de la Base aérienne de Mont-de-Marsan 19 et 20 septembre Espace patrimonial Rozanoff Landes
Gratuit. Pièce d’identité exigée à l’entrée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre des salles d’exposition consacrées à l’histoire de l’aviation de chasse.
Présentation d’avions.
Participation exceptionnelle du club philatélique montois, avec une présentation de timbres sur l’entre-deux-guerres.
Espace patrimonial Rozanoff 1279 avenue de Nonères 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 46 78 53 https://epr118.fr/ L’espace patrimonial Rozanoff (EPR118), est un musée de tradition de la base aérienne 118 du Mont-de-Marsan. Il présente sur 6000m2, l’histoire de l’aéronautique civile montoise et celle de l’aviation de chasse française de la Première Guerre mondiale aux opérations extérieures actuelles. Sur le parking extérieur sont présentés quelques avions de chasse. Parking gratuit sur place. Accès uniquement par chemin de Nonères.
Visite libre des salles d’exposition sur l’histoire de l’aviation de chasse.
©espace Rozanoff
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