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Visite libre de l’exposition ça Jazz ! « Jazz à voir » – Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite libre de l’exposition ça Jazz ! « Jazz à voir » – Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite libre de l’exposition ça Jazz ! « Jazz à voir » – Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h
Sans réservation

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.
Visite libre de l’exposition

© DR

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