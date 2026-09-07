Visite libre de l’exposition ça Jazz ! « Jazz à voir » – Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition ça Jazz ! « Jazz à voir » – Expositions croisées « 40 bulles de jazz » par Didier Péron & Hervé Escario et Louh-Ann 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition

Samedi et dimanche de 13h30 à 18h

Sans réservation

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.

Visite libre de l’exposition

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