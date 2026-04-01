Visite libre de l’exposition Ligne/Étoiles de Keita Mori, Repaire Urbain, Angers

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Ligne/Étoiles de Keita Mori 19 et 20 septembre Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’exposition Ligne/Étoiles de Keita Mori, en présence d’un médiateur.

Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.

Visite libre et gratuite de l’exposition Ligne/Étoiles de Keita Mori, en présence d’un médiateur.

©Musées d’Angers, David Riou