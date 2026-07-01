Visite libre de l’exposition « Monet au Havre », MuMa, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Monet au Havre » 19 et 20 septembre MuMa Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le parcours proposé par l’exposition « Monet au Havre ». A travers une centaine d’oeuvres et de documents, dont de nombreux inédits, le MuMa vous propose de découvrir comment le jeune homme, arrivé au Havre à l’âge de 5 ans avec sa famille, est devenu d’abord caricaturiste, puis peintre. Avant l’avènement de l’impressionnisme, c’est au Havre, sur les bords de la Manche, que Monet forge son regard et nourrit son geste, annonçant la révolution picturale à venir.

MuMa 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie 33235196262 https://www.muma-lehavre.fr Bâtiment de verre et de métal, dont les architectes sont : Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier. Premier musée reconstruit après la guerre. Il révèle une nouvelle muséographie basée sur la transparence et la flexibilité du bâtiment. Parking gratuit à proximité, accès possible en bus depuis la gare (lignes C4 et 16).

Découvrez ou redécouvrez le parcours proposé par l’exposition « Monet au Havre ». A travers une centaine d’oeuvres et de documents, dont de nombreux inédits, le MuMa vous propose de découvrir comment à…

Claude Monet, Coucher de soleil, vers 1868, pastel sur papier, 21 x 35 cm, collection particulière © 2022 Christie’s Images Limited