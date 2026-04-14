Visite libre de l’exposition, Musée de la marine, Paris

Visite libre de l’exposition Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez gratuitement et sans réservation l’exposition temporaire La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir, ainsi que le 46e Salon de la Marine.

Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Canot de Napoléon Ier. Sculptures monumentales de la galère Réale. Maquettes des grands paquebots récents “Île- de-France” 1923, “Lafayette” 1930, “Atlantique” 1931, “Normandie” 1935, le “France” 1964. Métro Trocadéro

Visite libre de l’exposition « La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir »

© Musée national de la Marine / P. Dantec