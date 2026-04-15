Visite libre de l’exposition « Sèvres, une passion Rothschild. De la Villa Ephrussi à Paris », Galerie des Gobelins – Mobilier national, Paris

Visite libre de l’exposition « Sèvres, une passion Rothschild. De la Villa Ephrussi à Paris » Samedi 23 mai, 19h00 Galerie des Gobelins – Mobilier national Paris

Dernière entrée à 22h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le public est invité à découvrir librement l’exposition Sèvres, une passion Rothschild. De la Villa Ephrussi à Paris consacrée aux liens étroits entre la célèbre manufacture de porcelaine et l’une des plus grandes familles de collectionneurs en Europe.

De Francfort à Paris, de Vienne à Londres, les Rothschild ont constitué, au fil des générations, un ensemble exceptionnel de porcelaines de Sèvres du XVIIIᵉ siècle. Vases spectaculaires, formes inspirées de l’architecture ou du monde animal, couleurs éclatantes et décors d’une grande virtuosité témoignent de l’excellence de ces savoir-faire.

Présentées dans une scénographie immersive, ces œuvres dialoguent avec des archives inédites et des évocations d’intérieurs, offrant une plongée sensible dans l’univers des grands collectionneurs.

Fruit d’une collaboration inédite entre les Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national et l’Académie des beaux-arts, propriétaire de la Villa Ephrussi de Rothschild, l’exposition propose un parcours en neuf sections introduit par Béatrice Ephrussi de Rothschild. Elle retrace l’histoire de ces chefs-d’œuvre tout en évoquant les spoliations subies par la famille, à travers des prêts exceptionnels d’institutions françaises et internationales.

Une invitation à parcourir librement une histoire de goût, de transmission et de fascination.

Galerie des Gobelins – Mobilier national 42 Avenue des Gobelins, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Paris Île-de-France 0144085349 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mobilier-national/129079533787687 [{« link »: « https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/expositions-et-evenements/sevres-une-passion-rothschild-de-la-villa-ephrussi-a-paris »}] La Galerie des Gobelins, lieu d’exposition des collections du Mobilier national, a réouvert ses portes en 2007. Elle propose un programme d’expositions temporaires. Métro 7 – Les Gobelins.

Visite libre de l’exposition « Sèvres, une passion Rothschild. De la Villa Ephrussi à Paris »

© Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national