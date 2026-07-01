Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné, Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne, Alençon

Informations pratiques

Visite libre de l’hémicycle Hubert d’Andigné Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé à l’Hôtel de Guise et également siège de la Préfecture de l’Orne, l’Hémicycle « Hubert d’Andigné » est le cœur de la démocratie ornaise. S’y réunissent, une fois par trimestre, les conseillers départementaux de l’Orne en session plénière et publique afin de voter les décisions relatives au Département et à ses habitants.

Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne 39 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 80 62 64 http://www.orne.gouv.fr L’hôtel de Guise fut élevé vers 1630 dans le style Louis XIII en brique et pierre. Deux pavillons de part et d’autre d’un mur d’entrée, aujourd’hui disparu, annoncent l’hôtel. Le logis principal se compose d’un corps central encadré de deux ailes plus basses.

Situé à l’Hôtel de Guise et également siège de la Préfecture de l’Orne, l’Hémicycle « Hubert d’Andigné » est le cœur de la démocratie ornaise. S’y réunissent, une fois par trimestre, les conseillers…

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