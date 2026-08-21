Visite libre de l’hôtel Baschy du Cayla, Hôtel de Baschy du Cayla, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel Baschy du Cayla 19 et 20 septembre Hôtel de Baschy du Cayla Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Redécouvrez le décor classique récemment restauré de la cour intérieure et profitez d’un moment de détente dans les jardins.

Hôtel de Baschy du Cayla 1 rue embouque d’or, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Comédie Hérault Occitanie Des logements successifs reconstruits au fil des siècles, subsiste le bâtiment donnant sur la rue de la Monnaie, datant de 1636. François Baschy, marquis du Cayla, modifie et décore finement l’ensemble à partir de 1755. Le plan et la façade s’adaptent alors au tracé courbe de l’étroite rue. Devenue propriétaire au moment des grands travaux urbains du XIXe siècle, la ville y accueille aujourd’hui le Relais des enfants, qui anime des activités hors du temps scolaire.

Redécouvrez le décor classique récemment restauré de la cour intérieure et profitez d’une pause dans les jardins.