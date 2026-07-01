Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Felzins · Toulouse
Informations pratiques
Visite libre de l’hôtel de Felzins 19 et 20 septembre Hôtel de Felzins Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite du portail Renaissance
Découvrez un remarquable portail Renaissance, décoré de bas-reliefs aux sculptures foisonnantes, d’inspiration païenne et parfois érotique.
Dans la grande cour, les visiteurs pourront également admirer une magnifique fresque dite « cul-de-lampe », ornée d’angelots.
Hôtel de Felzins 22 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Hôtel de la Renaissance Parking des Carmes
Visite du portail de la Renaissance décorée en bas relief de folles sculptures
©Guy de Felzins
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