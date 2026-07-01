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Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Felzins · Toulouse

Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Felzins
Adresse
22 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’hôtel de Felzins 19 et 20 septembre Hôtel de Felzins Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du portail Renaissance
Découvrez un remarquable portail Renaissance, décoré de bas-reliefs aux sculptures foisonnantes, d’inspiration païenne et parfois érotique.
Dans la grande cour, les visiteurs pourront également admirer une magnifique fresque dite « cul-de-lampe », ornée d’angelots.

Hôtel de Felzins 22 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Hôtel de la Renaissance Parking des Carmes
Visite du portail de la Renaissance décorée en bas relief de folles sculptures

©Guy de Felzins

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