Visite libre de l’hôtel de Felzins, Hôtel de Felzins, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel de Felzins 19 et 20 septembre Hôtel de Felzins Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du portail Renaissance

Découvrez un remarquable portail Renaissance, décoré de bas-reliefs aux sculptures foisonnantes, d’inspiration païenne et parfois érotique.

Dans la grande cour, les visiteurs pourront également admirer une magnifique fresque dite « cul-de-lampe », ornée d’angelots.

Hôtel de Felzins 22 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Hôtel de la Renaissance Parking des Carmes

Visite du portail de la Renaissance décorée en bas relief de folles sculptures

©Guy de Felzins