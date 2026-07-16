Visite libre de l’Hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem 19 et 20 septembre Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez en autonomie l’accueil, la cour d’honneur et la salle des anciennes écuries.

Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’implantent à Toulouse au XIIe siècle. Le site comprend un hôpital, l’église Saint-Rémi, un cloître (dont il subsiste aujourd’hui quatre enfeus), le logis des hospitaliers et un cimetière fouillé en 2004. Acquis par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1996, il abrite aujourd’hui le site toulousain de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Sa rénovation et la construction de l’aile moderne est dûe au cabinet d’architectes Munvez-Castel-Morel. Quartier de la Dalbade, derrière le marché des Carmes, près de l’église de la Dalbade. Métro ligne A, station Esquirol ; ligne B, station Carmes

Découvrez en autonomie l’accueil, la cour d’honneur et la salle des Anciennes Écuries.

©J-F. Peiré – Drac Occitanie