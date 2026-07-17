Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Orchestre national de Montpellier, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Opéra Orchestre national de Montpellier · Montpellier
Informations pratiques
Visite libre de l’Opéra Comédie 19 et 20 septembre Opéra Orchestre national de Montpellier Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.
Parcourez librement ses espaces publics pour découvrir son histoire, son patrimoine et son architecture. Des médiatrices seront présentes pour répondre à vos questions.
L’Opéra Comédie n’aura bientôt plus de secrets pour vous.
Opéra Orchestre national de Montpellier Place de la Comédie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467601999 http://www.opera-orchestre-montpellier.fr Inauguré en 1888, l’Opéra Comédie se trouve sur la Place de la Comédie. Il abrite deux salles de concerts : la grande salle, dotée de 1000 places et la salle Molière, de 300 places, dont l’accès se fait par la Place Molière, à l’arrière de l’Opéra. En tramway : Lignes 1, 2 – arrêt Comédie et Lignes 3, 4 – arrêt Observatoire. Parking Comédie : 825 places.
A l’occasion de la 43ème édition des Journées du Patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.
© OONM
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