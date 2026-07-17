Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Orchestre national de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’Opéra Comédie 19 et 20 septembre Opéra Orchestre national de Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.

Parcourez librement ses espaces publics pour découvrir son histoire, son patrimoine et son architecture. Des médiatrices seront présentes pour répondre à vos questions.

L’Opéra Comédie n’aura bientôt plus de secrets pour vous.

Opéra Orchestre national de Montpellier Place de la Comédie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467601999 http://www.opera-orchestre-montpellier.fr Inauguré en 1888, l’Opéra Comédie se trouve sur la Place de la Comédie. Il abrite deux salles de concerts : la grande salle, dotée de 1000 places et la salle Molière, de 300 places, dont l’accès se fait par la Place Molière, à l’arrière de l’Opéra. En tramway : Lignes 1, 2 – arrêt Comédie et Lignes 3, 4 – arrêt Observatoire. Parking Comédie : 825 places.

A l’occasion de la 43ème édition des Journées du Patrimoine, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie.

© OONM