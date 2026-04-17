Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre, La Maison de l’été, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre 19 et 20 septembre La Maison de l’été Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !

Des médiateurs et médiatrices seront là pour vous accueillir et échanger avec vous, auprès des oeuvres :

Narrow House, Erwin Wurm – square Claude Érignac

Sisyphus Casemate, Henrique Oliveira et Le Temps Suspendu, Chevalvert – Jardins Suspendus

Spinning Around, Sophia Taillet – parvis de la cathédrale Notre-Dame

Sur le Motif, Guillaume Aubry – quai de Southampton

Les génies aussi passent le permis, Samuel Trenquier – place Albert René

La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/

Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !

Sophia Taillet – Spinning Around © Anne-Bettina Brunet – Un Été Au Havre 2026