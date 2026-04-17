Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre, La Maison de l’été, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · La Maison de l'été · Le Havre
Informations pratiques
Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre 19 et 20 septembre La Maison de l’été Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !
Des médiateurs et médiatrices seront là pour vous accueillir et échanger avec vous, auprès des oeuvres :
Narrow House, Erwin Wurm – square Claude Érignac
Sisyphus Casemate, Henrique Oliveira et Le Temps Suspendu, Chevalvert – Jardins Suspendus
Spinning Around, Sophia Taillet – parvis de la cathédrale Notre-Dame
Sur le Motif, Guillaume Aubry – quai de Southampton
Les génies aussi passent le permis, Samuel Trenquier – place Albert René
La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/
Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !
Sophia Taillet – Spinning Around © Anne-Bettina Brunet – Un Été Au Havre 2026
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