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Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre, La Maison de l’été, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · La Maison de l'été · Le Havre

Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre, La Maison de l’été, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison de l'été
Adresse
125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime

Visite libre : découverte des œuvres d’Un Été Au Havre 19 et 20 septembre La Maison de l’été Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !
Des médiateurs et médiatrices seront là pour vous accueillir et échanger avec vous, auprès des oeuvres :
Narrow House, Erwin Wurm – square Claude Érignac
Sisyphus Casemate, Henrique Oliveira et Le Temps Suspendu, Chevalvert – Jardins Suspendus
Spinning Around, Sophia Taillet – parvis de la cathédrale Notre-Dame
Sur le Motif, Guillaume Aubry – quai de Southampton
Les génies aussi passent le permis, Samuel Trenquier – place Albert René

La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/
Profitez de ce week-end pour découvrir ou re-découvrir les oeuvres d’Un Été Au Havre, avant la fin de cette saison 2026 !

Sophia Taillet – Spinning Around © Anne-Bettina Brunet – Un Été Au Havre 2026

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