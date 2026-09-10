Visite libre : découvrez le musée archéologique et les salles de la pharmacie de l’amiral Boué de Lapeyrère et du maréchal Lannes, Hôtel de Ville, Lectoure

Informations pratiques

Visite libre : découvrez le musée archéologique et les salles de la pharmacie de l’amiral Boué de Lapeyrère et du maréchal Lannes 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée archéologique de Lectoure est installé dans le cadre remarquable des caves et cuisines voûtées du XVIIe siècle de l’hôtel de ville, ancien évêché. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Le musée présente d’importantes collections archéologiques gallo-romaines découvertes sur le site de la ville antique. Il se distingue notamment par un remarquable ensemble d’autels dits « tauroboliques » des IIe et IIIe siècles après J.-C., dédiés à Cybèle, déesse de la Terre et de la fertilité. Des objets issus des périodes paléontologique, préhistorique, gauloise et médiévale complètent le parcours.

Trois autres espaces sont également accessibles : la salle consacrée au maréchal Lannes, né à Lectoure en 1769 et fait duc de Montebello par Napoléon Ier en 1808 ; la salle dédiée au vice-amiral Boué de Lapeyrère, ministre de la Marine sous Aristide Briand de 1909 à 1911 ; ainsi qu’une pharmacie du XIXe siècle, conservant ses boiseries et ses pots en verre soufflé d’origine.

Visites guidées du musée archéologique : samedi à 11h et dimanche à 14h.

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie 05 62 68 70 22 Face au musée archéologique de Lectoure, sur la place du Général de Gaulle qu’occupe l’Hôtel de Ville, les salles de la pharmacie du XIXe siècle, de l’Amiral Boué de Lapeyrère et du Maréchal Lannes, sont ouvertes au public uniquement pendant les Journées du patrimoine.

L’escalier de la mairie et sa rampe en fer forgé sont également inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1927. Sur demande auprès du musée archéologique.

Le musée archéologique de Lectoure est installé dans le cadre remarquable des caves et cuisines voûtées du XVIIe siècle, de l’hôtel de ville (ancien évêché). Découvrez ce lieu lors des Journées du «…

©Ville de Lectoure