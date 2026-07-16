Visite libre des Archives de Montpellier, Archives de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre des Archives de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00 Archives de Montpellier Hérault

Gratuit. Visite libre de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

Les Archives de Montpellier vous invitent à découvrir les enjeux de préservation, de restauration et de transmission du patrimoine.

En salle de lecture, une présentation du travail de restauration et de conservation préventive sera proposée à travers une projection vidéo, des vitrines d’exposition et une médiation autour de ces sujets.

Accès libre.

Archives de Montpellier 218 boulevard de l’Aéroport, 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 50 https://archives.montpellier.fr/ https://x.com/ArchivesMtp34;https://www.facebook.com/archivesmontpellier/ Les Archives de Montpellier sont situées au sein de la Médiathèque centrale Émile Zola, dans le quartier Antigone. L’accueil du public se fait au 3e étage, en salle de lecture des Archives. Tramway lignes 1 et 4, arrêt Place de l’Europe. Parking Europa.

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

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