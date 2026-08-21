Visite libre des cabines artistiques du bassin intérieur Molitor, Molitor, Paris

Informations pratiques

Visite libre des cabines artistiques du bassin intérieur Molitor Dimanche 20 septembre, 14h00 Molitor Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’hôtel Molitor ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire (re)découvrir l’un des lieux les plus emblématiques de l’Art Déco à Paris.

Le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 18h, plongez dans l’univers artistique unique des cabines du bassin intérieur et explorez librement cet espace accompagné d’un audioguide pour découvrir l’histoire du lieu et les œuvres des artistes qui l’ont investi.

Au fil de votre visite, découvrez les 70 cabines artistiques qui bordent le bassin intérieur. Chacune d’entre elles a été réinterprétée par un artiste venu des quatre coins du monde — d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe ou encore du Moyen-Orient.

Fresques urbaines, œuvres éphémères et créations engagées composent un véritable labyrinthe artistique, où chaque cabine raconte sa propre histoire et invite à porter un nouveau regard sur le patrimoine de Molitor.

Pour toute inscription, profitez de 20 % de réduction au Rooftop Bar après votre visite des cabines.

Informations pratiques :

· Dimanche 20 septembre 2026

· Horaires : de 14h à 18h

· 2 avenue de la porte Molitor, 75016 Paris

· Visite libre et gratuite, sur inscription

Molitor 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France http://molitorparis.com https://www.facebook.com/MolitorParis/;https://www.instagram.com/molitorparis/ [{« type »: « link », « value »: « https://sevn.ly/xIgb12Sd »}] Inauguré en 1929, Molitor a été pendant 60 ans la piscine la plus courue de Paris pour ses deux bassins et son ambiance avant-gardiste.

Fermé en 1989 et classé aux monuments historiques, le lieu est investi par les artistes et le bâtiment délabré devient le temple de l’underground parisien.

En 2014 Molitor renaît avec ses deux bassins emblématiques et propose à présent un hôtel de 124 chambres opéré par MGallery Hotel Collection, un Club & Spa by Clarins, une Brasserie Urbaine, un Toit Terrasse et des espaces événementiels. Ligne 9 (Michel -Ange Molitor)

Visite libre des cabines artistiques du bassin intérieur Molitor

©FrancisAmiand