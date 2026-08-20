Visite libre des collections du musée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

Informations pratiques

Visite libre des collections du musée 19 et 20 septembre Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Gratuit (réservation conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des 43e Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.

L’occasion également de découvrir l’exposition-dossier « Portraits de famille ».

Dernière entrée : 17h30

Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-2026-visite-libre »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)

Visite libre

© Musée Jean-Jacques Henner / Charlotte Karas