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Visite libre des collections du musée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Jean-Jacques Henner · Paris

Visite libre des collections du musée, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée national Jean-Jacques Henner
Adresse
43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit (réservation conseillée)

Visite libre des collections du musée 19 et 20 septembre Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Gratuit (réservation conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des 43e Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.
L’occasion également de découvrir l’exposition-dossier « Portraits de famille ».
Dernière entrée : 17h30

Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-2026-visite-libre »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)
Visite libre

© Musée Jean-Jacques Henner / Charlotte Karas

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